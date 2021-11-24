Olta balıkçılarından Başkan Demir’e pankartlı teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediyesi Baruthane mevkisindeki balıkçı barınağının alt ve üst yapı yatırımlarını yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla nezih ve güvenli bir hale gelecek barınaktaki çalışmalar nedeniyle Batı Park Amatör Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği üyeleri Başkan Mustafa Demir’e teşekkür etti.

İlkadım ilçesi Baruthane mevkisindeki balıkçı barınağı, uzun yıllar süren bekleyişin ardından yeni çehresine kavuşuyor. Daha önce Batı Park Amatör Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği yöneticilerini ziyaret ederek sorunlarını çözme sözü veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sözünü tuttu.

Engelliler de düşünüldü

Üyeleri emeklilerden oluşan 200 amatör olta balıkçısının vakit geçirdiği barınak çevresinde inceleme yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı, tespit ettiği su, elektrik, tuvalet, güvenlik, istinat duvarı, otopark ve çevre düzenlemesi sorunlarıyla ilgili çalışma başlattı. 3 ay önce startı verilen 5 metre yüksekliğinde ve 497 metre uzunluğundaki istinat duvarının yapımını tamamladı. Olta balıkçılarının su ve elektrik hatlarını döşeyen belediye, ayrıca bölgeye bay ve bayan engelli vatandaşların da kullanabileceği 17 metrekare büyüklüğünde iki adet tuvalet inşa ediyor.

Otopark ve çevre düzenleme çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyesi, dernek yönetiminin yıktığı barınakların yerine yenilerinin yapılmasıyla olta balıkçılarına su ve elektrik de verecek. Ayrıca giriş çıkışların güvenliğini sağlamak için nizamiye oluşturulacak. Kameralar ile izlenecek balıkçı barınağını özel güvenlikçiler koruyacak.

“Alt yapısıyla örnek olacak”

Olta balıkçılarının 20 yıldır hizmet beklediğini ifade eden Batı Park Amatör Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği Başkanı Kadir Tezcanlı, altyapı eksikliklerinin tamamlanacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Misafir ederek sorunlarını anlattıkları Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ekipleri hemen harekete geçirdiğini dile getiren Tezcanlı, “Uzun yıllardır mağdur durumdaydık. Suyumuz, elektriğimiz, tuvaletlerimiz, çöp konteynırlarımız yoktu. Kendi imkanlarımızla temizliyorduk ama çevreden atılan atıklarla burası çöplük gibiydi. Sayın Başkamız Mustafa Demir, bize sahip çıktı. Tüm sorunlarımızı ortadan kaldırarak burayı çok güzel yaşam alanına dönüştürüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Herkes mutlu

Derneğin yönetim kurulu üyesi Cemal Lafçı ise Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla Baruthane Balıkçı Barınağı’nın çok özel bir yer haline geleceğine dikkat çekti. Lafçı, “Alt ve üst yapı çalışmalarının büyük kısmı bitti. Şimdi tuvaletler, otopark ve çevre düzenlemeleri yapılıyor. Barınaklarımız da yapıldığında nizamiyemiz de olacak. Güvenlik görevlilerimizin yanı sıra bölgemiz kameralarla sürekli izlenecek. Dolayısıyla asayiş sorunlarından da kurtulmuş olacağız. Tüm yatırımlar bittiğinde ise burası şehrimizin nezih, güvenli, ailece de hoş vakit geçirilecek bir mekan olacak. 7’den 70’e herkes gelip balık tutabilecek. Yüzde 90’ı emekli olan üyelerimiz oltayla balık tutmanın keyfini artık daha çok yaşayacak. İnşallah yaz mevsimine kadar barınaklarımız da tamamlanacak. Mustafa Demir başkanımıza destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimiz sonunda Samsun için çalışan bir başkana kavuştu” ifadelerini kullandı.