banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber

OKA ve TR83 Bölgesi “S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı” platformunda

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve TR83 Bölgesi Avrupa çapında mevcut 1700’ün üzerinde paydaşına iş birliği ve bilgi paylaşımı imkânı sağlayan Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı Platformunda (S3P T&BD) tanıtılıyor.

SAMSUN 30.11.2020, 14:10
2
OKA ve TR83 Bölgesi “S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı” platformunda
banner422

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve TR83 Bölgesi Avrupa çapında mevcut 1700’ün üzerinde paydaşına iş birliği ve bilgi paylaşımı imkânı sağlayan Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı Platformunda (S3P T&BD) tanıtılıyor.

Avrupa’daki 22 bölgeden kamu kurumları, üniversiteler, AR-GE enstitüleri ve teknoloji şirketleri gibi paydaşların temsil edildiği S3P T&BD, dijital teknolojilerin benimsenmesi ve değer üretilmesi yoluyla tarımsal gıda değer zincirinin dijitalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla birlikte çalışan bölgelerin ve diğer kuruluşların oluşturduğu iş birliği platformudur.

Bölge genelinde Geniş Tarımsal Yayılma 2017 yılından bu yana platformun ülkemizden tek üyesi olan Ajansa ve Orta Karadeniz Bölgesine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfaya https://www.traceabilityandbigdata.eu/members/middle-black-sea sayfasından ulaşılabiliyor.

Burada yer alan açıklamalara göre, OKA’nın hizmet verdiği Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi, tarımsal üretim için elverişli bir konumda olup, bölgede çok çeşitli meyve ve sebze yetiştirilmesine, hayvancılık ve süt ürünleri faaliyetleri yürütülmesine olanak sağlıyor. Tarım enstitülerinin hayati değer taşıdığı bölgede, yıllık tarımsal üretim değerinin 9.3 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388