Öğretmenlere "özel" eğitim

Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’ni hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, okullarda dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanında öğrenme güçlüğü yaşayarak yeteneklerini ortaya çıkarmada zorluk yaşayan öğrencilerin belirlenmesi için öğretmenleri eğitti.

Öğrenme güçlüğü anlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı kapsamında desteklenen, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen projeyi Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim ve Danışma Derneği (DOWN-ÇED) ile yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğretmen eğitimlerini tamamladı. 100 öğretmenin katıldığı eğitimlerde özgül öğrenme güçlüğünün, okuma bozukluğu (disleksi), matematik bozukluğu (diskalkuli) ve yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) gibi tipleri tanıtıldı. Tüm detaylarıyla ele alınan konuya ilişkin öğretmenlere, öğrencilerin başarılı olduğu ve zorluk yaşadığı dersler ile farklılık gösterdikleri alanların nasıl tespit edebilecekleri öğretildi. Ardından da yapılacak uygulama ve yeni öğretme metotları anlatıldı.

Hızlı tespit edilecek

Projenin tüm okullara yaygınlaştırılması amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 20 öğretmene, ilave uzmanlık eğitim semineri verildi. Seminerleri başarıyla tamamlayan branş öğretmenleri, sertifikalarını aldı. Projenin çok önemli olduğunun altını çizen erişkin Psikiyatrist Dr. Gülay Oğuz, “Samsun Büyükşehir Belediyesi ve proje ortaklarının katkılarıyla öğrenciler arasında yaygın olarak öğrenme güçlüğü konusunda öğretmenlere farkındalık eğitimleri verdik. Seminerlerde öğretmenlere çocukların öğrenme güçlüğünün farkındalığını oluşturmak amacıyla, yeni öğrenme tekniklerini anlattık. Hedefimiz okullarda öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımızın daha hızlı tespit edilerek eğitim sistemi içinde uyumlarını artırmaktır. İleri zamanda bu eğitimlerden veli ve öğrencilerimizi de faydalandırmayı arzuluyoruz” dedi.

“Amacımız daha fazla öğretmene ulaşabilmek”

Projeyle il genelinde disleksi olan öğrencilerin başarısını artıracaklarını ifade eden proje koordinatörü İrem Ertekin, “Belediyemizin düzenlediği seminerle öğretmenlerimizi eğitiyoruz. Doğrudan 200, dolaylı olarak da bin öğretmenimizi bilgilendireceğiz. Şuana kadar 100 öğretmenimizi eğittik. Amacımız daha fazla öğretmene ulaşabilmek. Aralarında ikisi disleksi olan gönüllülük esasına dayalı 20 eğitimci seçtik. Gönüllü 20 öğretmenimiz, projenin sona ereceği nisan ayına kadar okullarda 20 ile 40 meslektaşına farkındalık eğitimi vererek, velilere özgül öğrenme güçlüğünün ne olduğunu anlatacak” ifadelerini kullandı.