banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı

Mutlu eden hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlı, hasta ve engellilere evde bakım hizmeti veriyor. Evleri temizleyen, bulaşıkları yıkayan ve yemek pişiren ekipler, vatandaşın duasını alıyor.

SAMSUN 16.01.2022, 16:38
Mutlu eden hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlı, hasta ve engellilere evde bakım hizmeti veriyor. Evleri temizleyen, bulaşıkları yıkayan ve yemek pişiren ekipler, vatandaşın duasını alıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personelince 17 ilçede toplamda bin 100 engelli ve yaşlı haftalık ve aylık periyodlarla evlerinde ziyaret ediliyor. Evin her tarafını süpürerek yerleri, cam ve kapıları silen belediye personelleri, odadaki her eşyanın tozunu alıyor. Banyo ve lavabolar deterjanlarla fırçalanarak temizlenirken, diğer yandan da bulaşıklar yıkanıp yemekler pişiriliyor. Saç sakal kesiminin yanı sıra ihtiyaç halinde çamaşırhane hizmeti de veriliyor. Sonrasında çalışanlar, engelli ve yaşlılarla sohbet ederek kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerinin önüne geçiyor. Temizlik ekiplerinden akabinde engelli ve yaşlıları, sağlık ekipleri de ziyaret ediyor. Tansiyon ve şekerleri ölçülerek durumlarını kontrol eden doktor ve hemşireler, kullandıkları ilaçları da takip ediyor. Ekipler, sağlık hizmeti kapsamında psikososyal destek ve fizyoterapi desteğinde de bulunuyor.

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinden memnun olan engelli ve yaşlılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yalnız yaşayan 61 yaşındaki ortopedik özürlü Necdet Çönte, böyle bir hizmetin parayla bile yaptırılamayacağını belirterek, ekipleri dualarla uğurladı. Çönte, “2.5 yaşındayken iğneden dolayı felçli oldum. Kardeşim var ama arada sırada geliyor. 3 yıl önce annemi kaybedince tek kaldım. Kovid hastalığından dolayı gelme gitme ortadan kalkınca ihtiyaçlarım arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ettim. Sağ olsunlar gelip her ihtiyacımı karşılıyorlar. Onlar geldiğinde bir hareket, güzellik, ses ve neşe geliyor. Yemeğimi ve evimin temizliğini yapıyorlar. İş bittiğinde ise muhabbet edip dertleşiyoruz. Bu da rahatlık veriyor. Böyle bir hizmeti kolay kolay kimse yapmaz. Parayla bile kimseye yaptıramazsınız. Allah razı olsun" diye konuştu.

“Güzel duygular yaşıyoruz”

8 yıldır Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Ferhat Özdemir, yaşlı ve engellilere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Evlerine gidiyoruz. İhtiyaçlarını sorup iş paylaşımı yapıyoruz. Onlar bizi gördüğünde, biz de onları gördüğümüzde çok seviniyoruz. Banyolarını, odalarını temizliyoruz. Camlarını siliyoruz. Ortalığı süpürüp toz alıyoruz. Yemeklerini yapıp bulaşıklarını yıkıyoruz. Bunları yaptığımızda çok seviniyorlar. Bundan da çok mutlu oluyoruz. Anlatılmayacak kadar çok farklı duygular yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

14 yıllık belediye çalışanı Havva Özden ise, “2 çocuk annesiyim. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Aldığımız duaların etkisini de görüyorum. Eve gelip başımı yastığa koyduğum zaman da mutlu edip ayrıldığımız için şükredip huzurlu uyuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: “Engelli, yaşlı, hasta hepsinin yanındayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte bir alışveriş merkezinde açılan Hanımeli El Sanatları Sergisi’ni ziyareti sonrası bu konuda bilgi vererek, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan engelli, yaşlı ve hasta tüm vatandaşların daima yanında olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi: “17 ilçemizde bin 100 kişiye bu evde bakım ve sağlık hizmetini veriyoruz. Bu sayı, ekiplerimizin çalışmalarıyla daha da artacak. İşlerini en iyi şekilde yapan ve davranışlarıyla onların gönüllerini fetheden çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

Ziyaret sonrası şehirdeki yatırımları de yerinde inceleyen Başkan Demir, kentin her alanda vizyonu yüksek, nezih ve örnek bir kent olması için gayretle çalıştıklarını da belirterek, “Yol ve içme suyu problemini gündemimizden çıkaracağız. 3 yıl önce 946 kırsal mahallemizde içme suyu temini noktasında sıkıntı yaşayan 401 mahallemiz vardı. Yaptığımız çalışmalar ile bu sayıyı 161’e düşürdük. 2022 yılında da aynı tempoyla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Samsun’un her alanda vizyonu yüksek, nezih ve örnek bir kent olması için gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 43
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 38
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Brentford 21 24
13. Southampton 21 24
14. Aston Villa 20 23
15. Leeds United 20 20
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 30
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 20
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11