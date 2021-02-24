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Murzioğlu: “Bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabiliriz"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yerel işletmelere sahip çıkılması amacıyla başlattıkları farkındalık çalışmasına destek olunması çağrısını yineleyerek, “Birbirimize omuz vererek, pandeminin oluşturduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabileceğimize inanıyorum” dedi.

SAMSUN 24.02.2021, 16:02
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Murzioğlu: “Bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabiliriz"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yerel işletmelere sahip çıkılması amacıyla başlattıkları farkındalık çalışmasına destek olunması çağrısını yineleyerek, “Birbirimize omuz vererek, pandeminin oluşturduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabileceğimize inanıyorum” dedi.

Samsun TSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Toplantıda, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Konuşmasında, zor bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Neredeyse bir yıldır pandemi ana gündem maddemiz. Hayatımız, ekonomik faaliyetlerimiz pandemi ve pandemiye yönelik tedbirler etrafında şekilleniyor. Geçtiğimiz bu bir yıllık süreç hepimiz için yepyeni bir deneyimdi. Üstelik oldukça zordu. Pandemiyle birlikte neredeyse tüm sektörler zorunlu bir dönüşüm gerçekleştirdi. Kapanan, çıkmaza giren pek çok sektör var. Bununla birlikte çok hızlı büyüyen sektörlerde var. E-ticaretin normal ticaret içindeki payının hızla büyüdüğü hepimizin malumu. Elbette dijitalleşmenin bir gereği, e-ticaretin büyümesi. Ancak geleneksel ticaretin özellikle küçük ve yerel ölçekli işletmelerin korunabilmesi için dengeli bir dönüşüme ihtiyaç var. Yerel işletmelerimiz hayatımızın her anında bizimle. Bu işletme sahiplerinin çoğu eşimiz, dostumuz yakınımız. Yüz yüze geldiğimiz, selamlaştığımızı semtlerimizi zengin kılan esnaflarımız. Rutin saydığımız alışkanlıklarımızı hepimiz özlüyoruz. Süreç normalleştiğinde yine o esnafı görmek istiyorsak, alışkanlıklarımıza devam etmek istiyorsak alışverişlerimizde yerel işletmeleri tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yerel işletmelere sahip çıkılması amacıyla başlattıkları farkındalık çalışmasına destek olunması çağrısını yineleyen Murzioğlu, “Hizmet sektöründe faaliyet gösteren yerel markalarımızdan siparişlerimizi verelim. İşletmelerimize yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak paramızın Samsun’da kalmasını, yerelden ekonomiye destek verilmesini sağlamış oluruz. Bunu işletme sahipleri olarak öncelikle biz yapalım ki; vatandaşlardan da bekleyelim. Oda olarak 10 yıl kadar önce Samsun’daki markalara destek olmak için kampanya başlatmıştık. ‘Samsun’da var, Samsun için al’ demiştik. Pandemi sürecinde de bu sefer yerel işletmelerimizin sürdürülebilirliği için bu çağrıda bulunuyoruz. Birbirimize omuz vererek, pandeminin oluşturduğu bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durabileceğimize inanıyorum. Bu nedenle oda olarak yine ‘Samsun’da var, Samsun için al’, ‘Ticaretini koru, Samsun’a sahip çık’ diyerek, bir farkındalık çalışması başlattık. Sizlerin de destek olmanızı rica ediyoruz. Sosyal mecralarda, hatta belki kendi hesaplarınızda ya da işletmelerinize afiş asarak destek olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.
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