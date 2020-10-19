Muhtarlar Derneği Başkanı Öztürk: "Mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesini talep ediyoruz"
MUHTARLAR OLARAK BAZI TALEPLERDE BULUNAN ÖZTÜRK, " BİR TARAFTAN MUHTARLIK MÜESSESESİNİN KURUMSALLAŞARAK ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI ADINA DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATILIRKEN DİĞER TARAFTAN DA ÖZLÜK HAKLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİ İLE MUHTARLIK CAZİP HALE GETİRİLMİŞTİR. AYRICA ÜLKEMİZDE KADINLARIMIZA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLDİKTEN SONRA KADIN MUHTARLAR SAYIMIZDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ GÖZLENMEKTEDİR. BAYAN MUHTARLARIMIZ 'EVİMİ YÖNETİRİM ÇOCUĞUMU YETİŞTİRİRİM KARİYERDE YAPAR MUHTARDA OLURUM' DÜŞÜNCELERİNE SAYGI DUYUYORUZ. 191 YILLIK BİR GEÇMİŞİ OLAN BU ÖNEMLİ MÜESSESENİN FEDAKAR NEFERLERİ OLARAK; TÜRKİYE MUHTARLAR BİRLİĞİ'NİN KURULMASI; MUHTARLIK SEÇİMLERİNİN SELAMETİ , KAVGASIZ VUKUATSIZ OLMASI İÇİN MUTLAKA SEÇİM KANUNUNUN DÜZELTİLMESİ, ADAYLIK USULÜNE GÖRE YAPILMASI; 442 İLE 4551 SAYILI KÖY VE MAHALLE KANUNUNUN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA VE KOŞULLARINA YETERSİZ KALDIĞINDAN YENİDEN DÜZENLENEREK GÜNCELLENMESİ; BELEDİYELER YASASI 5393 SAYILI KANUNUN 9. MADDESİNİN DÜZENLEMESİ; BELEDİYE KANUNUNDA AYNİ VE DİĞER İBARESİNİN YERİNE AYNİ VE NAKDİ YARDIM EKLENMESİ; MAHALLE MUHTARLIKLARINA TÜZEL KİŞİLİĞİN TEKRAR VERİLMESİ KONULARININ EN ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM. 1829'DAN BUGÜNE KADAR VARLIĞINI DEVAM ETTİREN BU ÖNEMLİ MÜESSESENİN MİRASÇILARI OLARAK BU ÖZEL GÜNDE GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT EDİLEN MUHTARLARIMIZA VE TÜM ŞEHİTLERİMİZE CENABI ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ" DİYE KONUŞTU.
Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması; muhtarlık seçimlerinin selameti, kavgasız vukuatsız olması için mutlaka seçim kanununun düzeltilmesi ve Belediye Kanunu’nda ayni ve diğer ibaresinin yerine ayni ve nakdi yardım eklenmesi; mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi konularının en öncelikli taleplerimiz olduğunu belirtmek isterim" dedi.
Samsun’da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Program ilk olarak Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk’ün anıta çelenk sunuşu ile başladı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Sonrasında konuşmasını gerçekleştiren Başkan Öztürk, "İlki 2016 yılında ülke genelinde kutlanan ve bugün burada beşincisini kutladığımız 19 Ekim Muhtarlar Günü’nün hepimize hayırlı ve kutlu olmasını dilerim. Pandemi döneminde olmamızdan ötürü tören programımıza katılımı az sayıda tutarak düzenlemiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızın son yıllarda muhtarlık müessesine vermiş oldukları önemle birlikte devlet ve millet bütünleşmesinin tescillenmesi, vatandaşlarımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirip yaşanılan sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturulabilmek için yaptığı çalışmalardan ve desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunmak isteriz. Bunun yanında İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ve Büyükşehir Belediyelerinde ’Muhtarlar Daire Başkanlığı’, diğer belediyelerde ise ’Muhtar Müdürlüğü’ kurulması başta olmak üzere, valiliklerde bir Vali yardımcısı, görevlendirerek taleplerimizin takip edilmesi ve hızlı bir şekilde sonuçlanması adına atılan kurumsal adımlar da tarihe geçen çalışmalar olmuştur" ifadelerini kullandı.
Muhtarlar adına bazı taleplerde bulunan Öztürk, "Bir taraftan muhtarlık müessesesinin kurumsallaşarak etkinliğinin artırılması adına devrim niteliğinde adımlar atılırken diğer taraftan da özlük haklarımızın iyileştirilmesi ile muhtarlık cazip hale getirilmiştir. Ayrıca ülkemizde kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra kadın muhtarlar sayımızda önemli bir artış gözlenmektedir. Kadın muhtarlarımız ’evimi yönetirim çocuğumu yetiştiririm kariyerde yapar muhtarda olurum’ düşüncelerine saygı duyuyoruz. 191 yıllık bir geçmişi olan bu önemli müessesenin fedakar neferleri olarak; Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması; muhtarlık seçimlerinin selameti, kavgasız vukuatsız olması için mutlaka seçim kanununun düzeltilmesi, adaylık usulüne göre yapılması; 442 ile 4551 sayılı köy ve mahalle kanununun günümüz şartlarına ve koşullarına yetersiz kaldığından yeniden düzenlenerek güncellenmesi; Belediyeler Yasası 5393 sayılı Kanun’un 9. maddesinin düzenlemesi; Belediye Kanunu’nda ayni ve diğer ibaresinin yerine ayni ve nakdi yardım eklenmesi; mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi konularının en öncelikli taleplerimiz olduğunu belirtmek isterim. 1829’dan bugüne kadar varlığını devam ettiren bu önemli müessesenin mirasçıları olarak bu özel günde görevi başında şehit edilen muhtarlarımıza ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.
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