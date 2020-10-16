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Motosikletli kurye kazada yaralandı
KAZADA YARALANAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖZCAN ÜN (43) AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.
SAMSUN 16.10.2020, 17:52
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Samsun’da kaldırıma çarparak devrilen motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Baruthane Mahallesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Özcan Ün (43) sipariş götürürken motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada yaralanan Özcan Ün, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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