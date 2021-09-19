Minikler bilimde yeteneklerini Atakum’da sergiledi

Atakum Belediyesi ve özel bir eğitim kurumunun iş birliği ile Atakum Kent Meydanı’nda Bilim ve Sanat Fuarı düzenledi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu ülke bizim çocuklarımızın mutlu ve huzurlu yaşayabileceği bir ülke olacak" dedi.

Atakum Kent Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler fen bilimlerinden görsel sanatlara farklı branştaki çalışmalarını sundu. Robotik kodlama, biyoloji, kimya, İngilizce, Almanca, matematik, görsel sanatlar, müzik gibi birçok branşta stant açan öğretmen ve öğrenciler, teknoloji ile hayal gücünün birleştiği eserlerini ziyaretçilerle paylaştı. Oyun parkurunun da yer aldığı etkinlikle çocuklar, sanat ve bilimle dolu bir gün geçirdiler.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, tek tek stantları gezerek öğrencilerin deney ve çalışmalarını izledi. Biyoloji standında kan grubuna baktıran ve mikroskopta sinir hücresi inceleyen Başkan Deveci, kimya standında ‘kütlenin korunumu’ deneyini izledi. Görsel sanatlar standında seramik tozlarından yapılmış Atatürk heykellerini inceleyen Başkan Deveci, daha sonra minik öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

"Eğitimli gençlere ihtiyaç var"

Etkinlikte yaptığı konuşmasında bilim ve sanatın öğrencilerin eğitimindeki katkısına vurgu yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Çocuklar bizim eserimiz, bizim geleceğimiz. Geleceğimiz için çocuklarımızı yetiştiriyoruz ve büyütüyoruz. Okulların kendi arasında buna benzer projelerle yarışmaları daha önemli. Böylece hem çıtayı yükseltirler hem de çocukların eğitim seviyesini artırırlar. Nüfusun eğitimli gence ihtiyacı var. Diyeceksiniz ki ‘İyi yetiştirilmiş çocukların önemli bölümü yurt dışına gidiyor onları ne yapacaksınız?’ Bir gün onları alıp geri getireceğiz. Bu ülke bizim çocuklarımızın mutlu huzurlu yaşayabileceği bir ülke olacak. Bu ülke ve Atatürk’ün Cumhuriyet’i onların omuzlarında yükselecek. Onu yükseltecek çocuklar da sizin eseriniz olacak" diye konuştu.

"Büyük buluşların mimarı olacaklarına inanıyorum"

Bireyin hayal gücünü ön plana çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden özel bir eğitim kurumunun Genel Müdürü Güner Aydemir ise, “Bilim fuarları hayal gücü ve üretkenliğin birleştiği yerlerdendir. Bu fuarda görev alan çocuklarımızın ileride ülke yararına büyük buluşların mimarı olacaklarına inanıyorum. Her birinin bir bilim adamı olarak ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine katkı sağlayacaklarına inancım tamdır’’ ifadelerini kullandı.