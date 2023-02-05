Meteorolojiden Samsun için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Samsun genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Samsun il genelinde 6 Şubat 2022 tarihi sabah saatlerinden itibaren kar yağışının beklendiğini belirtildi. Yapılan uyarıda, “Beklenen yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenmektedir. Samsun’un, 19 Mayıs, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Terme, Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde 400 metre ve yukarısı ile Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Özellikle Samsun-Ankara yolu üzerinde (Kavak - Ladik - Havza) ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.

Açıklamada ayrıca rüzgarın, Samsun’un kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esmesi beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Vali Dağlı’dan çağrı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Kıymetli Samsunlular; soğuk havanın etkisini gösterdiği bugünlerde ilgili tüm birimlerimiz sokakta kalmış ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı misafir etmek için hazır. Sizlerden bölgenizde/çevrenizde bu durumda olanlar varsa 112 hattımıza bildirmenizi istirham ediyorum" dedi.