Market ve semt pazarlarında denetim

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt pazarı ve market denetimlerini sürdürüyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenli ortamlarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri adına ilçede bulunan tüm marketlerde ve semt pazarlarında reyon ve kasa fiyatlandırmaları, hijyen, son tüketim tarihi ile gramaj denetimlerini yoğun bir şekilde uyguluyor

Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçede faaliyet gösteren tüm yerel ve zincir marketlerde, semt pazarlarında denetimlerini titizlikle sürdürüyor. İlçe halkının herhangi bir mağduriyet yaşamaması için marketlerde bulunan tüm reyonları, semt pazarlarında kurulan tüm tezgâhları tek tek denetleyen zabıtalar, reyon ve kasa fiyatlandırmaları, hijyen, son tüketim tarihi ve gramaj kontrollerini gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü, Ölçü ve Ayar Memurluğu tarafından ilçede bulunan tüm işletmelerde ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletleri denetlenmeye devam ediyor. Denetimlerde beyanname vermeyen, periyodik kontrol ile muayenesi gerçekleşmeyen, damgasız ölçü ve tartı aleti kullanan esnafa uyarılarda bulunuldu.