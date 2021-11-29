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Kış kurallarına uymayan trafik sürücülere 846 TL ceza

SAMSUN (İHA) – Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, 1 Aralık itibariyle başlayacak trafikte kış kurallarının 1 Nisan 2022’ye kadar devam edeceğini, kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesileceğini söyledi.

SAMSUN 29.11.2021, 14:04 29.11.2021, 14:12
Kış kurallarına uymayan trafik sürücülere 846 TL ceza

SAMSUN (İHA) – Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, 1 Aralık itibariyle başlayacak trafikte kış kurallarının 1 Nisan 2022’ye kadar devam edeceğini, kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesileceğini söyledi.

Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Bu kazaların bir kısmı trafik kurallarından değil iklim şartlarından ve mekanik aksamdan kaynaklanıyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör ise sürücülere uyarılarda bulundu.

"Uygulama ‘ticari’ araçlarda zorunludur”

Kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasının önem taşıdığını ifade eden Ergör, “Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor” dedi.

"Lastiklerin mevsime uygun olması gerekir"

Kış lastikleri karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağladığını ifade eden Ergör, “Tüm araç sahiplerinin, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmış olmaları gerekir. Lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarında zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi avadanlıkların bulundurulması gerekmektedir. Bu avadanlıkların araçlarda bulunmaması halinde sürücüye ve mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunmaktadır. Araca biner binmez emniyet kemeri mutlaka takılmalı, emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlemektedir. Ayrıca araç kullanırken cep telefonu ile kesinlikle görüşme yapılmaması gerekmekte olup cep telefonu şehir içi trafiğinde yüzde 60 kazalara sebebiyet verdiği gibi şehirler arası yollarda ölümcül kazaların olmasına da neden olmaktadır. Karlı havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerekmektedir. En önemli unsurlardan biri gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalı, ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır. Manuel şanzımanlı araç kullananlar debriyaj pedalını dikkatli kullanmalı, pedal sertçe bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Karla kaplı yollardan inerken mümkün olduğunca motorun frenleme gücünden faydalanılması gerektiğini belirten Ergör, “Otomatik şanzımanlı araç kullananlarsa hızlanmalarda asla gaz pedalına sonuna kadar basmamalı, buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken mümkün olduğunca motorun frenleme gücünden faydalanılmalı, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılmalıdır. Kaymalara karşı zincir kullanılmalı, camlar buğulandığında ise yan camlardan birini hafifçe aralayarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesi sağlanmalıdır. Öndeki aracın izinden giderek patinaj riski de azaltılabilir. Vatandaşların genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmanın en güvenli yol olduğu da unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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