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Kırmızı ışıkta ’piknik tüpü’ ve ’elektrik faturası’ ile dilencilik

Samsun’da bir kadının kırmızı ışıkta duran araç sürücülerinden elinde ’piknik tüpü’ ve ’elektrik faturası’ ile dolaşıp dilenmesi dikkat çekti.

SAMSUN 30.06.2021, 13:09
Kırmızı ışıkta ’piknik tüpü’ ve ’elektrik faturası’ ile dilencilik

Samsun’da bir kadının kırmızı ışıkta duran araç sürücülerinden elinde ’piknik tüpü’ ve ’elektrik faturası’ ile dolaşıp dilenmesi dikkat çekti.

Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta duran araç sürücülerinden dilenen bir kadının duygu sömürüsü yöntemi pes dedirtti. Kadın elinde piknik tüpü ve elektrik faturasını göstererek araç sürücülerinden para istedi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın yol boyu bir ileri bir geri giderek, kırmızı ışıkta duran araç sürücülerinden dilenmeye devam etti.
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