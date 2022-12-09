Kırılan cam balkon camları tehlike saçtı

Samsun’un Bafra ilçesinde kırılan cam balkon camları çevrede tehlikeye yol açtı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı apartmanın 5. katında kırılan cam balkon camları kaldırıma düştü. Camların düşmesinin sürmesi üzerine 112’ye haber verildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri dairede oturan 85 yaşındaki A.Ö.’ye ulaşamayınca itfaiye merdiveni ile balkondan içeri girdi. Dairede kimsenin olmadığını belirleyen ekipler kırılan balkon camını temizleyerek muhtemel bir tehlikeyi önledi.