Kaymakam Ertürkmen’den orman işletme çalışanlarına başarı belgesi

Samsun’da Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen tarafından Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine başarı belgesi verildi.

Ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve korunması ile endüstriye kazandırılması konusunda çalışmalarıyla vermiş olduğu katkılardan dolayı Orman İşletme Müdürlüğü ekibi çalışanlarına Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle Kaymakam Ertürkmen tarafından başarı belgesi verildi. Töreninde konuşan Kaymakam Ertürkmen, “Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ve tüm orman teşkilatına, ormanlarımızın gençleştirilmesi, bakımı, korunması için göstermiş oldukları çabalardan ve ilçemize yapmış olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ve çalışanları katıldı