Kaymakam Civelek: "Yapılan denetimler sağlık için"

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakam Civelek, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde ilçe merkezinde yapılan denetimlere katılan kaymakam Civelek, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşları iş yerlerinde çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmemeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yaptı.

Kaymakam İbrahim Civelek’e, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emine Ezgi Kişioğlu eşlik etti.