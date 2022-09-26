Kavak müteahhitleri bekliyor

Samsun Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin konut ihtiyacının karşılanması için müteahhitleri yatırıma davet etti.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin gelişimine paralel olarak konutlaşmada arzu edilen düzeyde olmadığını belirterek yapı sektörü temsilcilerini yatırıma çağırdı. Sarıcaoğlu, “Özel sektör ve kamu da çalışan sayımız artıyor. Ancak ilçemizde bulamadıkları için Samsun’da ev tutmak zorunda kalıyorlar. O nedenle sizleri Kavak’ta konut yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Kavak’ta müteahhitler ile bir araya gelen Başkan Sarıcaoğlu, Samsun ve Kavaklı müteahhitlerden artan talebe yanıt verecek şekilde yatırıma girmelerini istedi. İlçenin artan talebe yanıt verebilmek amacıyla çok acil konutlaşmaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

“Kavak son yıllarda gösterdiği performansı ile Samsun’un hızla büyüyen ilçelerinden birisi oldu. 10 yıl sonra gerek nüfus yapımız ve gerekse kentleşmemizle çok daha farklı bir yerde olacağız. Çünkü artık Kavak kabuğunu kırdı. Büyük bir gelişim içindeyiz. Tabii, buna paralel olarak konut ihtiyacı da sürekli artıyor. Şuanda acil olarak bin yeni konuta ihtiyacımız var. Bunun 200 tanesi TOKİ vasıtasıyla yapılacak. Siz müteahhitlerimizi de ilçemizin ihtiyacının karşılanması için yatırıma davet ediyoruz. Bizler, ilçemize hizmet verecek olan tüm yatırımcılarımızın her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Şunu açıklıkla söylemek gerek ki Kavak’ta yatırım yapan asla kaybetmez.”

Kavak Kaymakamı Faruk Atar da Kavak’ta çalışan birçok kamu personelinin ilçede ev bulamadıklarından dolayı Samsun’da ikamet etmek zorunda kaldıklarını dile getirerek ilçenin yapı sektörüne yönelik yatırım yapacak girişimcileri beklediğini söyledi.

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği Başkanı Yunus Güney de ilçenin gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, Kavak’ın konut ihtiyacının karşılanması yolunda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydetti.