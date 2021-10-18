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“Karışık Hisler” yeniden sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 21 ve 23 Ekim akşamları “Karışık Hisler” balesini sahneleyecek.

SAMSUN 18.10.2021, 14:18
“Karışık Hisler” yeniden sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 21 ve 23 Ekim akşamları “Karışık Hisler” balesini sahneleyecek.

21 ve 23 Ekim akşamları saat 20.00’de Samsun AKM Aydın Gün Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak olan “Karışık Hisler” Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Erim Ardal gibi bestecilerin müziklerinden yola çıkılarak koreografileri gerçekleştirilmiş dört farklı eserin kolajından oluşuyor. Tan Sağtürk’ün koreografisini gerçekleştirdiği “Amor Stella’s” adlı eser de seyirci ile buluşacak. Mehmet Balkan’ın koreografisi ile sahnelenecek “Dejavu” ve “Black and White” geçen eylül ayında Samsun’da ilk defa sahnelenmişti. Koreografisi Zeynep Bengier’e ait olan “Sayha” ise eylül ayındaki temsillerinden sonra tekrar seyirci ile buluşacak.

Küresel salgın kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ve seyirciden tam not alan “Karışık Hisler” 21 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cumartesi akşamları saat 20.00’de tekrar sahnelenecek.

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