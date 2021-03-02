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Karadeniz’in en güzel sahiline ‘yığılma’ uyarısı

SAMSUN (İHA) – Türkiye’de en çok vaka ve vaka artış hızına sahip illerin başında gelen Samsun’da Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, aylar sonra cumartesi günü dışarı çıkma kısıtlamasının kalkmasından dolayı sahilde kalabalık oluşmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

SAMSUN 02.03.2021, 16:36
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Karadeniz’in en güzel sahiline ‘yığılma’ uyarısı

SAMSUN (İHA) – Türkiye’de en çok vaka ve vaka artış hızına sahip illerin başında gelen Samsun’da Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, aylar sonra cumartesi günü dışarı çıkma kısıtlamasının kalkmasından dolayı sahilde kalabalık oluşmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun’un korona virüsünde (Kovid-19) ‘çok yüksek riskli’ şehirlerden olması nedeniyle vatandaşların pandemiyle mücadelede daha fazla önlem alması için çağrıda bulundu. Cumartesi günü sokağa çıkmanın serbest olmasıyla Atakum sahilinde kalabalıkların oluşmaması için özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Deveci, “Yeniden bir arada olabilmemiz için bugünlerden feragat etmeliyiz. Sonra elbette yine Atakum sahilinde buluşacağız” dedi.

Başkan Cemil Deveci, önceki gün açıklanan kontrollü normalleşme tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Samsun’un ‘çok yüksek riskli’ grupta yer almasıyla vatandaşlara daha fazla önem almaları için çağrıda bulunan Başkan Deveci, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla özellikle Atakum sahilinde yoğun kalabalıkların oluşmaması gerektiğine ve maske, mesafe, hijyen tedbirlerine her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğine dikkat çekti.

“Birbirimizi daha çok özlemeliyiz”

Başkan Deveci, yaptığı değerlendirmede “Biz Karadenizlilerin aile bağları kuvvetlidir, kalabalık sofralarda hep birlikte olmayı ve ekmeğimizi, aşımızı paylaşmayı çok severiz. Cenazelerde, düğünlerde, hastalıklarda birbirimizi yalnız bırakmayız. Kültürümüzde taşıdığımız bu dayanışmaya özellikle önümüzdeki kritik günlerde ara vermeliyiz. Birbirimizin acısında ve sevincinde yan yana olmak istiyoruz, ama yüzyılda bir yaşadığımız bu pandemi sürecinde geleneklerimizi, alışkanlıklarımızı ertelemeliyiz. Daha sağlıklı günlerde, daha mutlu sofralarda yeniden bir arada olabilmemiz için bugünlerden feragat etmeliyiz” diye konuştu.

Atakum sahili için tedbir çağrısı

Kontrollü normalleşme döneminde hafta sonu kısıtlamalarında da değişikliğe gidildiğini ifade eden Başkan Deveci, şunları söyledi:

“Yüksek ve çok yüksek riskli kentlerimizde cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yalnızca pazar günü kısıtlama olmasına kararı verildi. Uzun süredir hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yaşadığımız kentimizde içinde bulunduğumuz şartları bir an olsun unutmayarak tedbirlerimizi artırmalıyız. Eşsiz bir güzelliğe sahip Atakum sahilimiz, yalnızca Samsun’un ilçelerinden değil çevre illerimizden gelen yurttaşlarımızın da buluşma ve nefes alma noktası. Evlerinizde çok sıkıldığınızı biliyorum. Sokağa çıkmak istiyorsunuz. Hava her geçen gün güzelleşiyor. Ama risk daha bitmedi. Hatta risk öncekilerden daha yüksek. Cumartesi günleri sahilimizde yığılmalara, kalabalıklara dikkat etmeliyiz. Kendi sağlığımızı korumalıyız hem de yakınımızdakilerin sağlığını düşünmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerimize sıkı sıkı sarılmalı, kısıtlamaların gevşetilmesiyle pendemiyle mücadelemize bir an olsun ara vermemeliyiz. Yurttaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceklerine inancım tam. Şimdilik, gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayıp evde kalmaya; dışarıda ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Sonra elbette yine Atakum sahilinde buluşacağız.”
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