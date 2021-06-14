Kapıkayafest bu sene de yapılmayacak

Bafra Belediyesi Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin (Kapıkayafest) pandemi süreci nedeniyle bu yıl da yapılmayacağını açıkladı.

Dünya genelinde birçok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinliklerin korana virüs salgınında elde edilen aşama ve vaka sayılarındaki düşüşe rağmen tedbir amaçlı yapılmamasına dikkat çeken Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemiz tarafından organize edilen Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivalimizi pandemi kurallarının devam ettiği bu süreçte bu yıl da yapmama kararı aldık. Ulusal ve Uluslararası platformlarda kendine yer edinen festivalimizi 2022 yılı içerisinde çok daha geniş kapsam ve katılımla gerçekleştirilmesi gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin ilki 2017 yılında yapılmış ve 2019 yılında Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk festivali olma özelliğini taşımıştı.