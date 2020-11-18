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Kan stokları azaldı, MHP harekete geçti

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, korona virüsü salgını sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay ve Samsun Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ‘kan’ ile ‘organ ve doku bağışı’ kampanyası başlattıklarını açıkladı.

SAMSUN 18.11.2020, 17:18
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Kan stokları azaldı, MHP harekete geçti

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, korona virüsü salgını sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay ve Samsun Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ‘kan’ ile ‘organ ve doku bağışı’ kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Türk Kızılayı’nın Türkiye’nin yüz akı, yardıma muhtaç kişilerin bütün insanî ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan, dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından birisi olduğunu hatırlatan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, kan bağışının önemine değindi. Karapıçak, Sağlık Bakanlığı’nın Samsun’daki taşra teşkilatı olan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün de iş birliği ile Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı öncülüğünde tüm teşkilatların ve yan kuruluşlarının katılımıyla kan, organ-doku ve plazma bağışı kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Tüm Samsunluları kan vermeye davet eden MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Kampanya her ne kadar partimizin öncülüğünde başlayacak olsa da hedefimiz tüm Samsunluların, toplumun hassasiyetlerini hisseden ve toplum adına sorumluluk duyan her hemşehrimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Pandemi bizlere gösterdi ki her birey birbirinden sorumludur ve toplum bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Bu bilinçle içinden geçtiğimiz bu süreçte sağlık öncelikli olarak kan, organ-doku ve plazma bağışı kampanyasına sizleri davet ediyoruz. Şunun da bilincindeyiz ki bu kampanyanın hedefi sadece 3 güne sınırlı kalmamalı ve bir bilinç şeklinde yaşamlarımızda yer etmelidir” dedi.

Karapıçak, 20-21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda 3 gün süreyle gerçekleştirilecek olan kan, organ-doku ve plazma bağışı kampanyasının saat 10.00-13.00 ile 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
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