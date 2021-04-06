Jandarmadan pozitif ve temaslılara uyarı

Samsun’da Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması ve yol uygulaması yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Korona virüsün zirve yaptığı Samsun’da kolluk kuvvetleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülüyor. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri yol uygulamalarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamalarını da gerçekleştiriyor. Vatandaşları korona virüs tedbirlerine riayet etmelerini vurgulayan jandarma ekipleri ayrıca pozitif ya da temaslı kişilerin karantina kurallarını ihlal etmesi durumunda istinasız 3 bin 496 TL idari yaptırımın olduğunu ve şahsın zorunlu karantinaya alındığını vurguluyor.