Jandarmadan çiftçilere uyarı

Samsun İl Jandarma Trafik Komutanlığı 1 Şubat 2021 tarihine kadar tarım araçlarındaki eksikliklerini tamamlamayan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında jandarma trafik timlerince gerekli yasal işlemlerin yapılacağı duyuruldu.

Samsun Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay kıdemli Üstçavuş Anıl Gökçe, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuşu ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirme yaptı. Gökçe, ”Samsun İl Jandarma trafik tim komutanlığı tarafından 1 Şubat 2021 tarihine kadar tarım araçlarındaki eksikliklerini tamamlamayan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında jandarma trafik timleri yasal işlemin başlayacağını belirtti.

Yapılan bilgilendirenin ardından 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş da çiftçilerin uyarılara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.