İnşaattan demir iskele çalan şüpheli yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kiraladığı nakliye aracıyla bir inşaattan demir iskele çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 18 Eylül Pazar günü Fatih Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan bir gün sonra pazartesi günü inşaata gelen işçiler demir inşaat iskelesinin yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonunda bölgede bulunan 20’ye yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerde demirlerin yüklendiği, önünde nakliye aracı yazan pikabın sahibine ulaşıldı. Nakliye aracının sahibi Asayiş Büro Amirliği ekiplerine, B.İ. isimli şahsın kendisini inşaatta bulunan demirleri başka bir yere götürmek için para karşılığı kiraladığını söyledi. Bunun üzerine B.İ. isimli şahıs polis ekiplerince Fatih Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli inşaat iskelesi demirlerini sanayi sitesinde bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine B.İ. ile sanayiye giden ekipler, hurdacıda inşaat demirlerinin 22 tanesini buldu. Bulunan inşaat iskelesi demirleri Asayiş Büro Amirliğinde sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.