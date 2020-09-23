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İmam ve görevliler ile cami karantinada
SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE BİR CAMİDE İMAM VE MÜEZZİN DE KORONA VİRÜS TESPİT EDİLMESİ SONRASINDA CAMİ GEÇİCİ OLARAK İBADETE KAPATILDI.
SAMSUN 23.09.2020, 11:25
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir camide imam ve müezzin de korona virüs tespit edilmesi sonrasında cami geçici olarak ibadete kapatıldı.
Çarşamba Yeşilırmak Mahallesi Merkez Camisi imam hatip ile müezzininin, Covid-19 sonucu pozitif çıktı. Covid-19 nedeniyle cami görevlileri karantinaya alınırken, cami de dezenfekte ve temizlik için geçici bir süre ile kapatıldı.
Olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Mahalle Muhtarı Hüsnü Kuşak, “Çarşamba Belediyesi ekiplerimiz camimizde dezenfekte çalışması yapıyor. Allah şu korona illetinden bizleri tez zamanda kurtarsın inşallah” diyerek cami görevlileri ile caminin karantinaya alındığını bildirdi.
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