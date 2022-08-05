İlkadım’dan amatör spor kulüplerine destek

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, amatör spor kulüplerine her yıl süregelen ayni ve nakdi yardımları bu yıl da sürdüreceklerini söyledi.

Karasamsun Spor Kulübü Başkanı Hasan Yıldırım ve dernek yönetim üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı ziyaret ederek, amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Amatör spor kulüplerinin her zaman yanındayız. Samsun’un kalbi İlkadım diyoruz ve bu kalbin içini sporla, bilimle, sanatla dolduruyoruz. Yarının İlkadım’ı için zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiren kulüplerimizi de son derece önemsiyoruz. Her yıl süregelen ayni ve nakdi yardımlarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Spor tesislerinin bakım ve onarımından, ilçemize yeni tesisler kazandırılmasına, kulüplerimizin ihtiyaçlarından sporcularımızın taleplerine kadar üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“İmkanlarımız el verdiğince desteğimiz devam edecek”

Destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Demirtaş, “Amatör spor kulüplerimizi de geliştirmek ve ileriye taşımak için bir takım projeler hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Gerek kulüp yöneticilerimiz, gerek antrenörlerimiz gerekse de amatör sporcularımız gelişim için ciddi emek sarf ediyor. Bizler de imkânlar el verdiği ölçüde amatör sporcularımızı desteklemeye çalışıyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler İlkadım Belediyesi’ne teşekkür ederek, Başkan Demirtaş’ın isminin yazılı olduğu forma hediye etti.