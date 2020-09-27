İlkadım’da 7/24 saat halk sağlığı hizmeti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halkın sağlığı için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi korona virüsü başta olmak üzere, ilçe halkının sağlığı için mikrop ve bakterilere karşı gerekli görülen tüm noktalarda özel kıyafetli ekiplerle dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye olarak ilçe halkına olan tüm sorumluluklarını yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vatandaşlarımızın sağlığını birinci sıraya koyarak ilçenin dört bir yanında dezenfekte, yıkama ve vefa ekibimizi de içine alan çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Bilindiği gibi korona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tehlike arz etmektedir. Biz de İlkadım Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için 7 gün 24 saat çalışıyoruz” dedi.

“Her alanda korona virüsü ile mücadele ediyoruz”

İlçe genelinde yürütülen korona virüsü ile mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Demirtaş, ayrıca şunları söyledi:

“Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz temasın yüksek olduğu yerlerde virüs yayılma riskini en düşük seviyeye çekmek adına gün boyunca mesaisini akşam saatlerinde sürdürerek gruplar halinde ilçemizin farklı noktalarında planlanan yerlerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Zabıta ekiplerimiz korona virüsle mücadele kapsamında market, fırın, bakkal, semt pazarlarında güvenli mesafenin korunması ve uyulması gereken kuralları kontrol ederek uyarılarda bulunuyor. Temizlik İşleri ekiplerimiz ise şehir merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda ilaçlı antiseptiklerle yıkama çalışmaları yapıyor. 61 mahallemizi kapsayan program dahilinde her gece bir mahallemizin tüm sokaklarını ilaçlı yıkama işlemi temizliyoruz. Vefa Destek Grubumuz da sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak son derece anlamlı bir hizmeti yerine getiriyor. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan, sokağa çıkamayan vatandaşların ve korona virüsü sebebiyle karantina sürecinde kalanların ihtiyaçlarının karşılanması için koordineli bir şekilde para çekme, ilaç temini, alışveriş, gibi hizmetlere yardımcı oluyorlar.”