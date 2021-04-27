Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası çıkınca tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan gözaltına alınan genç kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca sevinci kıza sürdü. Hakkında 4 ayrı suçtan hapis cezası bulunan genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bir evden altın çalındı. Canik polisi söz konusu hırsızlık olayıyla ilgili Oya S.(33) ile Sevda Y.(31) adlı hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtları bulunan kadınları yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen kadınlar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Oya S. ve Sevda Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ancak, Oya S.’nin sevinci kısa sürdü. Adliyede Oya S. hakkında 4 ayrı suçtan toplam 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Adli işlemleri tamamlanan Oya S.,. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.