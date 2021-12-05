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Hilal Kart’ta market kısıtlaması kalktı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ‘Hilal Kart’ların artık sadece anlaşmalı marketlerde değil kredi kartlarında olduğu gibi pos cihazı bulunan her yerde kullanılabileceğini açıkladı.

SAMSUN 05.12.2021, 17:31
Hilal Kart’ta market kısıtlaması kalktı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ‘Hilal Kart’ların artık sadece anlaşmalı marketlerde değil kredi kartlarında olduğu gibi pos cihazı bulunan her yerde kullanılabileceğini açıkladı.

İlkadım ilçesinde tespit edilen 4 bin 800 aileye verilmek üzere Hilal Kart’ı (Sosyal destek kartı) modernize ettiklerini söyleyen Başkan Demirtaş, “Yaptığımız incelemelerle yardım yapmamız gereken aile sayısı netleştirilip, ilgili bankaya kartları bastırdık. İhtiyaç sahibi aileler, alışverişlerini istediği bakkal ve marketlerde özgürce kendileri yaparak, evlerinin temel mutfak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecek veya faturalarını ödeyebilecekler. Kredi kartları alkol ve tütün mamulleri alımına kapalı olacak” dedi.

Market kısıtlaması kalktı

Bir banka ile sözleşme imzalayarak projeye başlamış olduklarını belirten Başkan Demirtaş, ”2022 yılı itibari ile tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacak destek kartımızdan, sistemimizde kayıtlı olan 673 çocuğumuzun kitap, kırtasiye ihtiyaçları bu kartlara yüklenecek. İlçemizdeki ailelerimizin ekonomik seviyelerine göre Hilal Kart’larına 75, 100, 150, 200 TL olarak nakit yardımı düzenli olarak yapıyorduk. Mevcut kartlı sistemi modernize ederek kredi kartı özelliği taşıyan isim yazmayan temel ihtiyaç destek kartları bastırdık. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşların; belediye ile anlaşmalı sosyal yardım pos cihazının bulunduğu merkezlerde, alışveriş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Artık ailelerimiz alışverişlerini herhangi bir market ya da bakkaldan özgürce kendileri yaparak, evlerinin temel mutfak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 55 ve 65 yaş arası düzenli geliri olmayan vatandaşlarımıza düzenli bir aylık verebilmek için karınca kararınca hesaplamalar yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sağ olsun zaten devletimiz veriyor. Bizde geliri olmayan, çalışamayanları öncelikle hedef kitlesi olarak belirledik. Şu anda bu noktada yaptığımız tespitlere göre kartlarımız hazırlandı. Biz her ay belediye olarak belirlenen miktardaki paraları bankaya aktaracağız. ATM’lerden istediği zaman o parayı çekip vatandaşımız ihtiyacını görmüş olacak” diye konuştu.

Hilal Kart’ın yanı sıra İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından diğer alanlarda da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapılıyor. Son olarak Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden mahalle muhtarlığı aracılığıyla İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü’ne başvurusu ulaşan ihtiyaç sahibi 1 çocuklu ailenin yardımına Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş koştu. Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ile birlikte ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Lütfiye Demirtaş, eksikleri tespit etti. Aynı gün içinde soba, oturma odası, halı, perde, koltuk takımı ve mutfak eşyalarına varana kadar birçok eşya aileye ulaştırıldı.

Müdür Çakır, ”Tamamen gönüllük esası ile bizlere destek olan Kadın Koordinasyon Merkezimizin gönüllü başkanı Lütfiye Demirtaş’la birlikte tüm zorluklara beraber göğüs gerip ilçemizdeki ailelere yardım elimizi uzatıyoruz. Hayırseverlerden aldığımız eşyaları Hayır Çarşı’sında baştan aşağıya yenileyerek ailelerimize ulaştırıyoruz. Bugün de bir ailemizin sıcak yuvasını kurduk. Çıktığımız bu yolda bizi destekleyen hayırsever vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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