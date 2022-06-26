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Hayvan severler sokak hayvanları için basın açıklaması yaptı

Samsun’un Bafra ilçesinde Bafra Doğa ve Hayvan Hakları Eğitim Destek Derneği üyeleri sokak hayvanları için basın açıklaması yaptı.

SAMSUN 26.06.2022, 17:19
Hayvan severler sokak hayvanları için basın açıklaması yaptı

Samsun’un Bafra ilçesinde Bafra Doğa ve Hayvan Hakları Eğitim Destek Derneği üyeleri sokak hayvanları için basın açıklaması yaptı.

Yeni Meydan’da toplanan bir gurup adına açıklama yapan Bafra Doğa ve Hayvan Hakları Eğitim Destek Derneği üyesi Utku Akduman, " Bugün ülkemizde sokak hayvanları öldürülüyor. Bugün ülkemizde sokak hayvanlarını beslediği için hayvan severler tehdit ediliyor, şiddete maruz kalıyor hatta öldürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanının 23 Aralık 2021 tarihli açıklamasında şu konuşmayı yapıyor. ’Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sıcak ve güvenli geçici bakımevleri kurarak gönül kazanabilirsiniz.’ ancak devamı öyle olmuyor" dedi.

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