Havza’da bayramlaşma

Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bayramlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın müstesna günü. Bu nedenle bayram birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Havza Belediyesi olarak Kurban Bayramı’nda halkımızın rahatı için temizlik işleri müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimizin görevinin başında ve göreve hazır. Sılai rahim yapan hemşerilerimizin sayesinde ilçemiz yoğun bir bayram yaşamakta. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu hastalık ile mücadelede en önemli etken aşı sırası gelen tüm halkımız aşılarını olmaları önümüzdeki bayram daha rahat etmemiz için önemli. Tüm hemşerilerimin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, Cenab-ı Mevla’dan kesmiş oldukları ve kesecek oldukları kurbanların kabulünü niyaz ederim” dedi.

Bayramlaşma programının sonunda Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile beraberindekiler hastane, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Huzurevi ve Havza Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek burada görevli personel ve vatandaşlar ile bayramlaştılar.

Havza Belediye Binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleştirilen bayramlaşma programına ayrıca belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehir dışındaki hemşeri derneklerinin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldılar.