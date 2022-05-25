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Havza’da 25 Mayıs töreni

Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza gelişinin yıldönümü nedeniyle resmi program düzenlendi.

SAMSUN 25.05.2022, 13:05
Havza’da 25 Mayıs töreni

Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza gelişinin yıldönümü nedeniyle resmi program düzenlendi.

Atatürk’ün Havza’ya gelişinin 103. Yıl kutlamaları ilk olarak Mehmetçik Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk koyma törenine, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma törenin ardından ilçe stadında düzenlenen 25 Mayıs resmi kutlama programına geçildi. Havza Stadında gerçekleşen program Türk Hava Kurumu Paramotor ekibinin gösterisi ile başladı.

“Havzamızın gurur günü”

Programda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bir Havzalı olarak her zaman gurur duyduğunu belirterek, “Bugün 25 Mayıs. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Havzamızın gurur günüdür. Bugün Havzamızın Bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Bugün, Samsun’da yakılan özgürlük ateşinin, Havza’da ilk kıvılcımının atıldığı ve Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta ve karış karış tüm Anadolu’da tutuştuğu, Afyon ovasında 30 Ağustos’ta alevden sele dönüştüğü, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyenlerin, ‘Allah Allah’ nidalarıyla süngünün üstüne bedenlerini attıkları gündür. Son aylarda milletimiz derin acılar yaşadı. Yıllardır ocaklarımıza ateş salan hain terör örgütü, ilçemizden geçtiğimiz yıllarda canlarımızı aldı. Türk milleti olarak her şehit haberinde yüreklerimiz dağlandı. Ama haine fırsat vermemek için gözyaşlarımızı yüreğimize akıttık. Hep dimdik durduk. 100 yıl önce yedi düvele karşı, kahramanca mücadele eden milletimiz, üç, beş çapulcuya mı pabuç bırakacak?” dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise Havzanın Milli Mücadele’de önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “Her bir anı ayrı bir destan olan Kurtuluş Savaşımızın en önemli sayfasını teşkil eden 19 Mayıs’ı, ilk cüret, ilk cesaret ve özveriyle Milli Mücadelemizin ilk kıvılcımına dönüştüren, dünya tarihinde bir eşi daha görülmemiş emsalsiz kahramanlıklarla dolu Türk Kurtuluş Savaşı sürecinin başlangıcı sayabileceğimiz bu tarihi, bu gün burada bir kere daha şanla, şerefle, gururla anıyoruz ve kutluyoruz. Bizzat kendi deyimleri ile Kurtuluş Savaşı yıllarının ‘En elemli’ ve ‘Yeisli’ günlerinde yani en zor koşullarında ilçemize gelen büyük Türk milletinin ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, burada bulundukları 18 gün içerisinde Kurtuluş Savaşımızı ateşleyen ilk girişimlerini Havza’da başlatmıştır” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası 120 lise öğrencisinin ve Havzalı muharip gazilerinde katıldığı Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Havza’ya gelişini anlatan gösteriyi sahnelenmesiyle sona erdi.

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