Havza Kapalı Sebze Pazarı için yıkım başladı

Samsun Havza Belediyesi tarafından yapılacak olan "Havza Kapalı Sebze Pazarı" için kamulaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı.

Havza Kapalı Sebze Pazarı için bir süredir devam eden ve yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya mal olan kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Kamulaştırılan 3 bin 500 metrekare alan içerisindeki 3 adet binanın yıkım çalışması başladı.

Yıkım çalışmasıyla birlikte Havza Kapalı Sebze Pazarı’nın yapımı için ilk adımın atıldığını belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya mal olan kamulaştırma çalışmaları sonunda kamulaştırdığımız alan içerisinde bulunan binaların yıkımına başladık. İnşallah kısa sürede ilçemize yakışır bir kapalı sebze pazarının inşaatına başlayacağız. Yapılacak olan inşaat ile açık sebze ve meyve pazarını kapalı modern bir tesis haline getireceğiz. Mevcut pazar yerimizde yaz ve kış alışveriş yapmak, sıcaktan ve yağıştan dolayı zor oluyordu. Burayı kapalı hale getirerek modern bir pazar yerine dönüştüreceğiz. Amacımız yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmaktır” dedi.