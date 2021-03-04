Hasta köpeğe Büyükşehir sahip çıktı

Samsun’da hayvanseverler tarafından bulunan hasta sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi’nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi edildi. Meme tümörü teşhisi konulan köpek ameliyat edildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde hayvan severler tarafından bulunan sokak köpeğine Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne getirilen köpek, burada veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Meme tümörü teşhisi konularak ameliyata alındı. Veteriner hekimlerin müdahalesi ile başarılı bir şekilde tümörü alınan köpeğin tedavisi sürüyor.

Veteriner Hekim Paria Tabatabaei, meme tümörü teşhisi konulan köpeğin tüm tedavisinin yapıldığını belirterek, “Hayvan severler tarafından bulunarak bize getirildi. Yapılan muayenesinde meme tümörü teşhis ettik. Tümörü temizledik. Şuan çok sağlıklı durumda. Yoğun tedavi ve beslenmesi yapılıyor. Eski gücüne ve sağlığına en kısa zamanda kavuşacaktır” dedi.