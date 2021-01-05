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Hasanpaşaoğlu: “2021, Süper Lig’e dönüş yılımız olacak"

İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, “2021 yılı Süper Lig’e döndüğümüz ve orada da rakipleri devire devire yükseldiğimiz bir yıl olacaktır” dedi.

SAMSUN 05.01.2021, 16:19
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Hasanpaşaoğlu: “2021, Süper Lig’e dönüş yılımız olacak"

İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, “2021 yılı Süper Lig’e döndüğümüz ve orada da rakipleri devire devire yükseldiğimiz bir yıl olacaktır” dedi.

Samsunspor TFF 1. Lig’in ilk yarısını 33 puan ile kapattı. İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, bir basın açıklaması yaparak geride kalan ilk devreyi değerlendirdi.

Başkan Hasanpaşaoğlu sözlerine, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, “Bütün Samsunsporlular gibi biz de takımımızı yakından takip ettik. Öncelikle Ertuğrul hocamıza olan güvenimizi belirtmek istiyorum. Ertuğrul Sağlam, Samsunspor’un yetiştirdiği önemli bir değer olarak Türk futboluna hizmetlerde bulunmuş ve bugün de Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden birisi durumundadır. Ertuğrul Sağlam ile uzun vadeli bir yürüyüşe başlayan takımımızın bütün hedeflere ulaşacağına inanıyoruz. Tıpkı geçen sene İkinci Lig şampiyonu olduğumuz gibi bu sene de bu ligde şampiyon olarak Süper Lig’e çıkacağımıza dair İnancımız tamdır. Bizler Samsunsporlular olarak aynı zaman tribüncü insanlarız. Samsunspor’u televizyondan seyretmek değil, tribünlerde takip etmek üzerine kurulu bir hayatımız var. Ancak maalesef bu salgın süreci, tribünlerde olmamızı engelliyor. Mart ayından bu yana statlarda değiliz. Bunun acısını yaşıyoruz. Tribünleri çok özledik. Burada, en son Mart ayında Sancaktepe maçında takımımızı canlı izlemiştik. Umarız bir an önce bütün sıkıntılar son bulur ve özellikle ikinci devredeki İstanbul deplasmanları başta olmak üzere Samsunspor’u bütün maçlarda tribünlerden takip ederiz” diye konuştu.

Dernek etkinlikleri hakkında da konuşan Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, “Kovid-19 illeti futbolu olduğu gibi derneğimizi de maalesef olumsuz etkiledi. Eylül ayında kurduğumuz dernekle alakalı pek çok etkinlik planımız vardı. Ancak maalesef kısıtlama kapsamının genişlemesi, hafta sonu yasakları ve salgının önüne geçilememesi derken bütün tedbirler dernek faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Maalesef toplu bir faaliyette bulunamaz olduk. Buna rağmen derneğimiz kurulduğu günden bu yana kısa sürede birtakım önemli işler yaptı. Kısa Samsunspor Tarihi adlı kitabımızı çıkardık. İstanbul’da, Zincirlikuyu’da çok önemli bir mevkide dernek binamızı açtık ve hayata geçirdik. Elbette yapmamız gereken pek çok şey var ve işler normale girdiğinde bunları da yine yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa inandıklarını ifade eden Hasanpaşaoğlu, şunları söyledi:

“Ocak ayı biz Samsunsporlular için biraz da hüzün demektir. Malumunuz 20 Ocak 1989 kazasının acı hatıralarını unutturmadığımız gibi sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. 20 Ocak 1989’da hayatını kaybeden değerlerimizi rahmet ve sevgiyle anarken, yine 24 Ocak 2008 günü hayatını kaybeden Samsunsporlu avukat arkadaşımız Muhammet Teoman Taş’ı da şimdiden bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz. Allah nasip ederse, bu senenin 24 Ocak günü derneğimizin toplantı salonuna Teoman Taş’ın adını vereceğiz ve bununla ilgili bir program düzenleyeceğiz. İlk devre her şeye rağmen takımımız zirve ortağı olarak sona ulaştı. Temennimiz ve beklentimiz sezon sonunda şampiyon olmamız yönündedir. Bizler İstanbul’da ve gurbette yaşayan Samsunsporlular olarak her şartta Samsunsporlu kalmaya ve Samsunspor’u takip etmeye devam edeceğiz. 2021 yılı Süper Lig’e döndüğümüz ve orada da rakipleri devire devire yükseldiğimiz bir yıl olacaktır. Herkese iyi seneler diliyorum.”
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