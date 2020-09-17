Halı sahalarda HES’li spor dönemi

İlçe sakinlerinin spor yapmalarına olanak tanıyan Atakum Belediyesi’nin halı sahaları, kontrollü sosyal hayat kuralları uygulanarak hizmet veriyor. Tesislere, HES kodları kontrol edilerek kabul edilen sporcuların ateşi ölçülüyor, dezenfektan kullanmaları sağlanıyor.

Dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüs salgını nedeniyle geçen Mart ayında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile faaliyetlerine ara verilen halı sahalar yaklaşık altı ayın ardından yeniden açıldı. Atakum Belediyesi’nin Banda Aceh ve Aziz Sancar spor komplekslerinde yer alan iki farklı halı saha tesisi de kontrollü sosyal hayat kuralları eşliğinde Atakumlu sporseverlere hizmet vermeye başladı. Müsabakalar sırasında sporcuların bir arada bulunduğu halı sahalarda bulaşma riskinin azaltılması için İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ’Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler’ başlıklı genelgeye uygun şekilde faaliyet gösteriliyor. Randevusuz sporcuların kabul edilmediği halı sahalardaki tedbirler tesis girişinde uygulanmaya başlanıyor. Öncelikle tüm sporcuların akıllı telefonlarında bulundurdukları HES kodları tek tek kontrol ediliyor. Kod sorgulamasında ‘Riskli değil’ sonucu alınan sporcuların tesise girişine izin veriliyor. Sporcunun riskli olması durumunda sağlık ekiplerine bilgi veriliyor.

Sporculara sarılma ve kucaklaşma uyarısı

Kod sorgulaması tamamlanan sporcuların ateşi ölçülerek dezenfektan kullanmaları sağlanıyor. Sporcular, bu safhaların ardından müsabaka alanına geçiş yapabiliyor. Saha dışında maske kullanımının zorunlu olduğu halı sahalara misafir ve izleyici kabul edilmiyor. Tesislerdeki soyunma odaları ve duş kabinleri tedbirler gereği kapalı tutuluyor. Farklı gruplar arasında temas olmaması için halı sahalara giriş ve çıkışlar ayrı yönlerden gerçekleştiriliyor. Maçlardaki kullanılan toplar, her müsabakanın ardından dezenfekte ediliyor. Sporculara, maç sırasında sarılma ve kucaklaşma gibi davranışların salgın sebebiyle yasak olduğu hatırlatılıyor. Ayrıca tesise giriş yapan kişilere ait bilgiler olası bulaşma durumlarında filyasyon yapılabilmesi için kayıt altında tutuluyor.