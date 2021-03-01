Genç çiftin yüzünü güldüren yardım

Samsun’da, İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi, ihtiyaç sahibi genç bir çiftin evini baştan aşağı donattı.

İlçe genelinde hayırsever vatandaşlardan alınan eşyaları gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma noktasında köprü vazifesi gören Kadın Koordinasyon Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi, yaptığı yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yaşama umudu olmaya devam ediyor. Gönüllü olarak yapılan yardımların bizzat ihtiyaç sahibi aileleri İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ile birlikte ziyaret ederek yerinde tespit eden Kadın Koordinasyon Başkanı Lütfiye Demirtaş, yeni evlenmiş ve doğacak bebeklerini bekleyen genç çifte çiftte mutluluk yaşattı.

Hiç eşyası olmayan gençlere koltuk takımı, bebek odası, halı, perde ile tepeden tırnağa eşya ile donattı. Maddi zorluklar yüzünde hayata tutunma noktasında yapılan yardımlarım en güzel düğün hediyesi olduğunu söyleyen genç çift, bu yardımları bizlere ulaştıran hayırseverlere ve Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti.

“Genç çiftlerimizin mutluluğuna ortak olduk”

İçinde bulunduğu zor durumu belediyemiz Sosyal Yardım Müdürlüğümüze gelerek bildiren ve tespit sonrası durumlarını belirlediğimiz Turnalı çiftimize yardım elimizi uzatmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hayırsever vatandaşlardan aldığımız eşyaları kendi atölyemizde yenileyerek genç çiftimize kuracakları sıcak yuvalarında bizimde tuzumuz olsun istedik. Ben bu vesile ile eşyalarını bağışlayan hayırseverlere ve genç çiftin yuvasını kurmaya vesile olan hayırsever vatandaşıma sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.