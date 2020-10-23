Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor

İlkadım Belediyesi yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle boşa çıkan eski Gazi Hizmet Binası ihale ile satışa çıkarılıyor.

Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait, Kılıçdede Mahallesi, 7947 ada, 1 nolu 2379,75 m2’lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan 4 katlı İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası ve yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif ve açık artırma üslü ile satışa çıkıyor. Taşınmazın muhammen satış bedeli 12 milyon 500 bin TL olan yer , mevzu olan taşınmazın ihale günü 18 Kasım 2020 ‘de saat 10.30’da Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 adresindeki İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Teklifler en geç 17 Kasım 2020 günü, mesai bitimine kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.