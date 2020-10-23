banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Ara tatilde eğitim olacak mı?
Ara tatilde eğitim olacak mı?
İş yerinde
İş yerinde "tükenmişlik sendromu" sahte mi gerçek mi?
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü

Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor

İLKADIM BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASININ FAALİYETE GEÇMESİYLE BOŞA ÇIKAN BELEDİYE ESKİ GAZİ HİZMET BİNASINI İHALE İLE SATIŞA ÇIKARIYOR.

SAMSUN 23.10.2020, 13:51
1
Gazi Hizmet Binası satışa çıkıyor

İlkadım Belediyesi yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle boşa çıkan eski Gazi Hizmet Binası ihale ile satışa çıkarılıyor.

Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait, Kılıçdede Mahallesi, 7947 ada, 1 nolu 2379,75 m2’lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan 4 katlı İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası ve yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif ve açık artırma üslü ile satışa çıkıyor. Taşınmazın muhammen satış bedeli 12 milyon 500 bin TL olan yer , mevzu olan taşınmazın ihale günü 18 Kasım 2020 ‘de saat 10.30’da Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 adresindeki İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Teklifler en geç 17 Kasım 2020 günü, mesai bitimine kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3