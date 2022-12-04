Evinde tüfek ve çok sayıda fişek ele geçen şahıs serbest bırakıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde evinde 170 adet 9 mm fişek, 12 adet 45 kalibre tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği ele geçirilen şahıs serbest kaldı.

20 Kasım tarihinde Dededağı Mahallesi’nde silahla havaya ateş açan şahıslar Jandarma Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmiş haklarında işlem yapılmıştı. Silahla havaya ateş eden grubun içerisinden bir kişinin daha kimliği tespit edildi. Jandarma Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen M.B.’nin evine jandarma ekipleri arama yaptı. İddiaya göre, M.B.’nin babası F.B. aramaya gelen jandarma ekiplerine mukavemette bulundu. Jandarma zor kullanarak arama faaliyetini gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada M.B.’ye ait 170 adet 9 mm fişek, 12 adet 45 kalibre tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Baba-oğul, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada M.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan F.B. ise Bafra Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.