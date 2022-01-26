Evde sağlık ekipleri yolda kaldı, pansuman yaptıkları hastanın yakını onları kurtardı

Samsun Bafra Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sağlık ekibini, pansumanını yaptıkları yaşlı hastanın yakını kurtardı.

Samsun Bafra Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu zorlu koşullarda hastalara ulaşarak, rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alaiddin Domaç, evde sağlık ekibi doktoru Yıldız Kıraç ve sağlık ekipleri, Köseli Mahallesi Beydilli mevkisinde bulunan 80 yaşındaki Fitnet Odabaş’ın evine zorlu kış şartlarında güçlükle ulaştı. Sağlık ekibi, yaşlı kadının yaralarını pansuman etti. Verilen hizmetten dolayı çok memnun olan Fitnet Odabaş’ın oğlu Fehmi Odabaş, ”Çok memnun kaldık. Sağlık ekiplerinin ayaklarına sağlık. Bu gibi hizmetlerden dolayı hem sağlık ekiplerine hem de devlet yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Sağlık ekibi yolda kaldı, hasta yakını kurtardı

80 yaşındaki Fitnet Odabaş’ın tedavisinin ardından yola çıkan evde bakım hizmetlerinin içinde bulunduğu araç buzlu ve karlı yolda lastikte bulunan zincirin kırılması sonucu yokuştan çıkamayarak yolda kaldı. Kırılan zinciri tamir edemeyen ekipler yolda mahsur kaldı. Başhekim Domaç, tedavisini gerçekleştirdikleri Odabaş ailesinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin mahsur kaldığı yere traktörle gelen Fehmi Odabaş, sağlık ekiplerinin aracını 3 kilometre çekerek kurtardı.

"Bin 181 hastaya hizmet veriyoruz"

Başhekim Alaiddin Domaç, ”Bafra Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri olarak bin 181 hastaya hizmet veriyoruz. Bu hizmetin yağmuru, çamuru, karı yok. Her türlü fiziki şartlarda ekip arkadaşlarımız sağlık hizmetini vermekte. Amacımız hizmetleri aksatmadan vermek. Bizi evlerinde bekleyen yatağa bağımlı hastalarımız var. Bakıma muhtaç hastalarımız var. Tedavileri, pansumanları yapılacak hastalarımız var. Bunlar bekleyebilecek veya hastaneye ulaşabilecek durumda değiller. Bu yüzden bu hizmet kurulmuş durumda. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla beraber bu hizmeti her tülü hava şartlarında vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Evde sağlık ekipleri hastalara ulaşmak üzere zorlu karlı ve buzlu yollarda yollarına devam ettiler.