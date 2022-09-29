29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla düzenlenen workshopta, vatandaşlar bilgilendirildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi diyetisyenlerinden Sena Pekşen, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla düzenlenen workshopta gelen misafirleri bilgilendirdi.

Kırmızı meyvelerin antioksidan kaynağı olduğunu dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme Diyet Kliniği’nden Dyt. Sena Pekşen, “İçeriğindeki zengin lif ve biyoaktif bileşikler sayesinde kalp dostudurlar. Kan basıncını dengeleyerek damar sağlığı için faydalıdır. Kefir bağırsak sağlığı için faydalıdır ve kalsiyumdan zengin bir besindir. Chia tohumu içerdiği omega-3 yağ asitleri kalp sağlığınıza faydalıdır. Yulaf ezmesi çözünür lif sayesinde LDL kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. İçerdiği B ve E vitaminleri sayesinde kalp hastalıklarını önleyici etkiye sahiptir” dedi.

Dyt. Sena Pekşen kalp dostu smoothie tarifiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“1,5 su bardağı karışık kırmızı meyve (çilek, böğürtlen, ahududu). 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve 1 bardak kefir ile smoothie yapabilirsiniz.”