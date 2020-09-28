banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal

Denetimler hız kesmiyor

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ EKİPLERİ TARAFINDAN ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SAMSUN 28.09.2020, 18:37
3
Denetimler hız kesmiyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çarşamba’nın Yeni Şehir Köprüsü girişinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Sürücüler evrak ve kural ihlalleri hususunda kontrol edildi.

Yapılan denetimler gün boyunca sürdü.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0