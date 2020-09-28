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Denetimler hız kesmiyor
SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ EKİPLERİ TARAFINDAN ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
SAMSUN 28.09.2020, 18:37
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde motosikletli trafik ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çarşamba’nın Yeni Şehir Köprüsü girişinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Sürücüler evrak ve kural ihlalleri hususunda kontrol edildi.
Yapılan denetimler gün boyunca sürdü.
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