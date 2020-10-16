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Denetimler Çarşamba’da da devam etti
81 İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MASKE MESAFE VE HİJYEN DENETİMİ ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
SAMSUN 16.10.2020, 18:21
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Maske, mesafe ve hijyen denetimi Çarşamba ilçesinde de gerçekleştirildi.
81 ilde yapılan korona virüs denetimleri Çarşamba’da da aralıksız olarak devam ediyor. İlçede yapılan denetimlere Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman katıldı.
Kaymakam Yıldırım gerçekleştirilen denetimlerde sıklıkla maske kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
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