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Demirtaş: “Sorunları yerinde çözüyoruz”

HER HAFTA BİR MAHALLEYE MİSAFİR OLAN “BELEDİYE MAHALLEMİZDE” HİZMET ÇADIRI BU HAFTA 20 DURAĞI OLAN TOYBELEN MAHALLESİ’NE KURULDU.

SAMSUN 06.10.2020, 15:53
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Demirtaş: “Sorunları yerinde çözüyoruz”

Her hafta bir mahalleye misafir olan “Belediye Mahallemizde” hizmet çadırı bu hafta 20 durağı olan Toybelen Mahallesi’ne kuruldu.

Hizmet çadırına gelen mahalle sakinleri sorunlarını not alan ekipler dört bir yanına dağılarak sokak ve parklarda temizlik çalışmasının yanı sıra asfalt ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştirdi.

“Sorunları yerinde çözüyoruz”

Uygulanan projenin belediye hizmetlerini halkın ayağına getirdiği ve karşılıklı iletişim ile hızlı çözümler ürettiğine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu projeyle adeta o mahalleyi hizmetle kuşatacağız. Mahallemizin muhtarı, ilgili başkan yardımcımız ve birim müdürlerimiz, çevre sakinlerinin acil ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüme kavuşturacak. Bu sayede sorunları yerinde çözerek, hizmeti vatandaşımızın ayağına getirmiş olacağız” dedi.

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