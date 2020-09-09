Demirtaş: “Şehrimizin gelişmesi için el birliği yapacağız"
İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI NECATTİN DEMİRTAŞ VALİ DR. ZÜLKİF DAĞLI’YA GÜNÜN ANISINA İLKADIM BELEDİYESİ KURSİYERLERİ TARAFINDAN FİLOGRAFİ SANATIYLA HAZIRLANAN EL EMEĞİ GÖZ NURU TÜRK BAYRAKLI TABLOYU HEDİYE ETTİ.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a iadeyi ziyarette bulunarak, belediyenin hizmetleri hakkında bilgiler aldı.
Vali Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Demirtaş, Vali Dağlı’yı başkan yardımcıları ile birlikte kapıda karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Vali Zülkif Dağlı’ya görevinde başarılar dileyen Başkan Necattin Demirtaş, “Samsun Valiliğine atanan Sayın Dr. Zülkif Dağlı Beyefendi ile birlikte hem kentimizin hem de güzel ilçemizin gelişmesi ve ilerlemesi noktasında el birliği yapacağız. Tecrübe ve birikimlerinden sürekli istifade edeceğimiz Valimizin kentimizin ilerlemesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, yeni görevinde bir kez daha başarılar diliyorum. Bu ziyaret vesilesiyle ilçede yürütülen korona virüs çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine kadar İlkadım ilçemizdeki hizmetler hakkında Valimize detaylı bilgilendirmede bulunduk ve yeni projelerimiz hakkında da bilgiler paylaştık” dedi.
Vali Dr. Zülkif Dağlı ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.
Türk bayrağı tablosu hediye etti
Ziyaret sonrası İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş Vali Dr. Zülkif Dağlı’ya günün anısına İlkadım Belediyesi kursiyerleri tarafından filografi sanatıyla hazırlanan el emeği göz nuru Türk bayraklı tabloyu hediye etti.
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