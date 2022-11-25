Demir: “Kavak, Samsun’un en hızlı gelişen ilçesi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak’ın, Samsun’un en hızlı gelişen ilçesi olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ve Kavak Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri ile bir araya gelerek Öğretmenler Günlerini kutladı. Yaptığı ziyaretlerde ilçede görev yapan eğitimcilerle bir araya gelerek çeşitli hediyeler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Böyle bir ziyaret için Kavak’ı seçmemizin nedeni eğitim alanında başarı çıtasını üst seviyeye taşımasındandır” dedi.

İlçenin gelişim yolunda gösterdiği performansından övgüyle söz eden Başkan Mustafa Demir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’na da ilçenin kalkınması yolunda gösterdiği çaba ve verdiği mücadelesi için teşekkür etti.

Kavak’ın Samsun’un gözbebeği ilçesi olduğunu vurgulayan Başkan Demir, “Kavak bugün gerçekten Samsun’un en hızla gelişen bir ilçesi. Kamu, özel sektör yatırımları ve Belediye hizmetleri ile artık modern bir kent. Çok değil daha yakın tarihte köy görünümünde olan Kavak aldığı yatırım ve hizmetlerle yakın zamanda herkesin gıpta ettiği en güzel ilçemiz olacak. Organize Sanayi Bölgesinde 3. Etap çalışmaları da tamamlanıp yeni sanayi tesisleri geldiğinde çok daha ileri noktalarda olacak. Bizler de Büyükşehir olarak Kavak Belediyemizle birlikte halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun’da 1,4 milyon nüfusa hizmet götürüyoruz. Tüm grup yollarını artık bitiriyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla her daim halkımızın yanındayız” diye konuştu.