Çözüm Merkezi 2022’de 420 bin çağrıya cevap verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi 2022 yılında 420 bin çağrıya cevap verdi, yapılan ankette ise yüzde 87 memnun kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi personelleri aracılığıyla vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere yönlendirilerek, sorunlara kısa sürede çözüm üretiliyor. Telefon başında Samsunluların çağrılarını bekleyen ve 24 saat esasına göre çalışan 30 personel, vatandaşlardan 2022 yılında gelen 420 bin 504 çağrıya cevap verdi. Günlük ortalama 2 bin çağrıyı cevaplayan ekipler, gelen aramalardan 252 bin 620’si için talep oluşturdu. Oluşturulan talepler, ilgili birimlere yönlendirilirken, geri dönüşlerle ilgili vatandaşlar da süreç hakkında bilgilendirildi. Verilen hizmetlerle ilgili Çözüm Merkezi zaman zaman memnuniyet anketi de düzenledi. Çözüm Merkezi ekibinin performansı, düzenli olarak yapılan anketlere de olumlu yansıdı.

Yüzde 87’lik başarı

Çözüm Merkezi’ne yapılan başvurular ve anında geri dönüş hizmeti ile ilgili yapılan anket kapsamında 2022 yılında 43 bin 366 kişi arandı. Aranan 43 bin 366 kişiden 37 bin 799’u vatandaşın sorunlarına anında müdahale edildiğini ve verilen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. 2022 yılının çalışmalarının değerlendirildiği ankete göre yüzde 87’lik bir başarı oranı ortaya çıktı.

“Her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var”

Belediyeye sorununu ileten her bir vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntıları gibi önemsediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin en özel şehirlerinden birini yönetiyoruz. Doğumdan ölüme hayatın her alanında varız. Bu şehri markalaştırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu olduğumuzu gururla ifade ediyorum. Amacımız vatandaşımıza en hızlı ve en kolay ulaşım kanallarını sunarak onların sorunlarını ve önerilerini cevapsız bırakmamak. Bu sayede şehrimizde ortak aklı da çalıştırmış oluyoruz. Yüzde 87 gibi bir oranla vatandaşlarımızın memnuniyetini belirtmesi, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımızın daha memnun kalacağı, sorunlarına çözüm bulacağı bir sistemi inşa etmek adına tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var” dedi.