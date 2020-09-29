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Çöp kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
SAMSUN'UN 19 MAYIS İLÇESİNDE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN BELEDİYE İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
SAMSUN 29.09.2020, 12:25
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Samsun’da çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti.
Olay, 19 Mayıs ilçesi Beylik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki S.’nin kullandığı 19 Mayıs Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama aracı geri geri gelirken araçta görevli Cemal Bektaş’a(54) çarptı. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan belediye işçisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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