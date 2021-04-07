Çocuklarda idrar kaçırma kalıcı sorunlar oluşturabilir

SAMSUN (İHA) – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, çocuklarda idrar kaçırma sorununun çok ciddi kalıcı böbrek ile mesane hasarlarına sebep olabileceğini ve psikolojik travmalar oluşturabileceğini söyledi.

Türkiye’de özellikle ilkokul dönemindeki her 100 çocuktan 11-25’inin idrar kaçırma problemi olduğu, uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, çocuklardaki idrar kaçırma sorunuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

İdrar kaçırmanın çocuklarda psikolojik travmalar da oluşturabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Çocukluk döneminde anne ve babaların en sık karşılaştıkları problemlerden birisi de idrar kaçırma şikayetidir. Çocuklarda gece ya da gündüz meydana gelen, kendini yineleyen şekilde devam eden idrar kaçırma durumuna enürezis noktürna (EN) olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda oluşan aşırı mesane sorunu gündüz idrar kaçırma şikayetini oluşturabilir. 5 yaşında ve daha büyük çocukların, gündüz en fazla 7 defa idrara gitmesi normal olarak kabul edilmektedir. Fakat bu sayı 8 ve daha fazla sayıya çıkarsa normal olarak kabul edilmez. Sık idrara gitme ve ani sıkışma belirtilerinin olması, kaçırma olmasa dahi alt üriner sistemi belirtisi olarak kabul edilmektedir” dedi.

Hastalığın tedavi yöntemi hakkında da konuşan Irmak, şunları söyledi:

“Çocukların idrar kaçırma sorununu, genetik, obezite dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu olan ve psikolojik olarak değerlendirebiliriz. Anne ve babada da çocukken idrar kaçırma sorunu görülmüşse çocuklarında da bu problemin görülmesi beklenebilir. Çağımızın hastalıklarından olan obezite de idrar kaçırmayı tetikleyebilir. Toplumda ise yaygın olarak ‘kendiliğinden geçer’, ‘büyüdüğünde biter’ gibi bir düşünce hakim ancak bu çok yanlıştır. Bu durum çocukta çok ciddi kalıcı böbrek ve mesane hasarlarına sebep olabilmekte, psikolojik travmalar oluşturabilmektedir. Bu şikâyeti yaşayan çocukların, mutlaka uzman doktor tarafından değerlendirilmesi ve tedavisine başlanması önerilmektedir.”