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Cinbir’e başarı dilediler

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindeki heyet, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

SAMSUN 14.10.2021, 12:11
Cinbir’e başarı dilediler

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindeki heyet, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir’in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Cinbir’e hayırlı olsun temennilerini ileterek görevinde başarılar dilediler.

Bir süre Vezirköprü Kaymakamlığı da yapan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ise ziyaretlerinden ötürü Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar’a teşekkür ederek ziyarette dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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