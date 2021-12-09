Çiftçilere bulamaç ve asit yapımı uygulamalı olarak öğretildi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da çiftçilere humik asit, bordo bulamacı ve gülleci bulamacı yapımı, üreticilere uygulamalı olarak gösterilerek kullanım alanları ile kullanım şekilleri anlatıldı.

Samsun Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Samsun Ziraat Odası tarafından finanse edilen Tarımsal Üretimde Ekonomik ve Çevre Dostu Çözüm ve Yaklaşımlar Projesi kapsamında; Atakum Kayagüney Mahallesi’nde Kayagüney, Kabadüz ve Özören Mahalleleri üreticilerine yönelik olarak humik asit, bordo bulamacı ve gülleci bulamacı yapımı üreticilere uygulamalı olarak gösterilerek, kullanım alanları ile kullanım şekilleri de anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bu eğitimle tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin yükseldiği bu son dönemde; üretim alanlarında toprak ve doğal dengeyi koruyarak, gübre ve zirai ilaç girdi maliyetlerini düşürmek suretiyle minimum girdi ile maksimum verim sağlamayı hedeflemekteyiz. Emeği geçen personelimize şimdiden teşekkür ediyor, Eğitimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Şevket Şahin, Dr. Birsen Karabük ve Dr. Olgunay Şahinoğlu çiftçilere humik asit, bordo bulamacı ve gülleci bulamacının yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Çiftçilere verilen eğitimlere ayrıca Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yener Günay, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, il ve ilçe tarım müdürlüğü teknik personelleri ve üreticiler katıldı.